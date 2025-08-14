На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анкоридж наращивает охрану перед встречей Путина и Трампа из-за ожидаемых демонстраций

Анкоридж усилил охрану перед саммитом Путина и Трампа из-за проукраинских митингов
Jacob Boomsma/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Анкориджа с четверга усиливает меры безопасности по всему городу в преддверии визита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Причиной стали запланированные на пятницу массовые демонстрации, включая акции проукраинских активистов, сообщили РИА Новости в городском департаменте полиции.

Как заявил заместитель директора отдела по связям с общественностью полиции Анкориджа Кристофер Барраза, ведомство в курсе планов на проведение митингов «по всему городу» в связи с визитом президента США. Среди ожидаемых акций он отдельно упомянул как проукраинские собрания, так и выступления сторонников Дональда Трампа.

«Начиная с сегодняшнего дня и до субботы мы будем привлекать к дежурству дополнительных сотрудников для обеспечения общественной безопасности», — подчеркнул Барраза.

Он пояснил, что силы правопорядка уже начали наращивать присутствие в четверг.

Несмотря на масштабные приготовления, полиция Анкориджа пока не прогнозирует беспорядков.

«На данный момент запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий», — заверил представитель ведомства.

13 августа сообщалось, что охрану Владимира Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.

Ранее вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа.

