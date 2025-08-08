На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп «отодвинул» Россию на второй план в переговорах Армении и Азербайджана

Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп «отодвигает на второй план» Россию в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп будет председательствовать на переговорах по мирному урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, отодвигая на второй план Россию», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, тот факт, что историческая встреча пройдет в Белом доме, а не в Кремле, является «заметным укором» президенту России Владимиру Путину.

7 августа Reuters сообщало, что встреча Трампа с Алиевым и Пашиняном завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое предоставит Соединенным Штатам исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.

По их словам, 8 августа в Белом доме будет подписан документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы. Агентство отмечает, что Азербайджан добивается создания транспортного коридора через территорию Армении, который свяжет основную часть страны с ее эксклавом Нахичеванью.

Ранее действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
