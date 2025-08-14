СМИ сообщили, что Ермак «раздражает» администрацию Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раздражает администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванный источник.

«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон», — заявил он.

По данным источника, Ермак регулярно запрашивал встречи с представителями Белого дома, не имея никаких конкретных предложений или просьб. Он объяснил, что процесс ведения дел с Трампом и республиканцами сильно отличается от действий либералов и экс-президента США Джо Байдена и в данном вопросе Ермак «ужасен».

До этого глава офиса Зеленского призвал страны ЕС не признавать потенциальные договоренности по итогам саммита России и США на Аляске. В материале говорится, что украинская сторона опасается, что без поддержки Вашингтона Украина окажется в уязвимом положении, а европейские партнеры сократят военную и финансовую помощь.

Ермак также настаивает на участии Владимира Зеленского в переговорах, угрожая блокировать признание решений саммита в случае отказа.

Ранее в офисе Зеленского отказались принять линию фронта в виде границы по итогам конфликта.