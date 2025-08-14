Песков рассказал, будет ли учтена позиция Украины на встрече в США

Песков: на саммите на Аляске не будут обсуждать вопросы по позиции Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас речь идет о переговорах глав России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, а обсуждение мирных предложений украинского президента Владимира Зеленского запланировано на более поздние этапы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США, то, что вы спрашиваете, наверное относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности Кремля учитывать позицию Зеленского при обсуждении мирных инициатив.

На 15 августа запланирована встреча Путина и Трампа на Аляске. Одной из ключевых тем станет установление мира на Украине. В рамках дискуссии могут быть затронуты вопросы, касающиеся территориального обмена и отказа украинской стороны от перспективы членства в Североатлантическом альянсе.

