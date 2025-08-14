На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио пообещал, что США приложат все усилия для мира на Украине

Рубио: Соединенные Штаты сделают все для мира на Украине
Annabelle Gordon/Reuters

Государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что США предпримут все возможные усилия для достижения мира на территории Украины. Об этом он рассказал в ходе встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, пишет ТАСС.

По словам Рубио, окончательное решение по данному вопросу должно быть принято Москвой и Киевом.

«Посмотрим, что будет возможно завтра, посмотрим, как пройдет беседа. У нас есть надежды, мы хотим, чтобы был мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конечном счете договориться о нем должны Украина и Россия», — сказал дипломат.

По мнению госсекретаря, ключевыми условиями для достижения мира на Украине являются гарантии безопасности и обмен территориями.

15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров будут только переводчики.

Ранее помощник президента России Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа.

