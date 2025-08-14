На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсудят Путин и Трамп, кроме Украины

Депутат Чепа: Путин и Трамп могут обсудить Арктику и снятие санкций с России
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и снятие санкций с Москвы. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по Украине, который станут центральными на мероприятии двух лидеров.

«Я думаю, что могут обсудить вопрос Северного морского пути, а также вопросы санкций, экономические вопросы, вопросы безопасности и взаимного сотрудничества», — сказал Чепа.

До этого Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Ранее в Британии назвали одну причину, по которой Путин не пойдет на уступки Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами