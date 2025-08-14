Стало известно, что обсудят Путин и Трамп, кроме Украины

Депутат Чепа: Путин и Трамп могут обсудить Арктику и снятие санкций с России

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и снятие санкций с Москвы. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по Украине, который станут центральными на мероприятии двух лидеров.

«Я думаю, что могут обсудить вопрос Северного морского пути, а также вопросы санкций, экономические вопросы, вопросы безопасности и взаимного сотрудничества», — сказал Чепа.

До этого Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

