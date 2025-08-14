Союзники Трампа грозятся остановить закупки американского оружия

Politico: союзники Трампа угрожают отменить заказы на F-35 и другого оружия США

Союзники США угрожают приостановить закупки у Вашингтона американского оружия, в частности, истребителей F-35 из-за политик президента Дональда Трампа по введению пошлин. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Союзники, в пику Трампу, угрожают не покупать F-35… страны ставят под сомнение свои закупки американского оружия, что является одним из самых серьезных возражений против тарифов администрации», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что союзники из-за пошлин Вашингтона «бьют по президенту в больное место — его любимому истребителю».

К примеру, Испания отказалась от закупки малозаметных истребителей F-35. Об осуществлении такого же шага думает Швейцария, пишет газета.

В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщал, что члены БРИКС проведут переговоры, в ходе которых обсудят укрепление экономических отношений в ответ на введение США пошлин против ряда стран объединения.

Ранее Трамп назвал БРИКС антиамериканским объединением.