Жительница Анкориджа о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Сначала новость показалась фейком»

Жители Анкориджа не заметили особых приготовлений в городе к приезду Путина и Трампа

Россиянка Ирина, живущая в Анкоридже более 15 лет, призналась «Газете.Ru», что не сразу поверила в новость о встрече президентов России и США на Аляске. По ее словам, ожидания от предстоящего саммита у нее смешанные — «и неверие в продуктивность, и надежды».

«Да, я живу в Анкоридже чуть больше 15 лет. Особого ажиотажа среди местных жителей я не увидела, так же, как и каких-то особых приготовлений в самом городе. Может быть, среди каких-то групп и идет активное обсуждение, но утверждать не берусь. По выбору места встречи — могу поделиться только своими эмоциями. Сначала новость показалась фейком, но потом она пошла по всем новостям, и реакция с моей стороны была смешанной — и радость, и неверие в продуктивность этой встречи, и надежды», — сказала Ирина.

Она добавила, что Аляска будет встречать делегации достаточно комфортной температурой.

«В принципе, август в этом году неплохой. Обычно в августе начинается осень, бывает холодно и дождливо. В пятницу обещают 15 градусов и облачность», — сообщила жительница Анкориджа.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. В саммите РФ-США примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее в МИД РФ заявили об истерике в Киеве перед встречей Путина и Трампа.