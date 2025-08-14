На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего президента Перу арестовали по делу о получении взяток

Суд Перу арестовал на 5 месяцев экс-президента Вискарру по делу о взятках
Depositphotos

Суд Перу постановил арестовать на пять месяцев бывшего президента страны Мартина Вискарру, которого обвиняют в получении взяток при реализации проектов орошения и строительства больницы. Об этом сообщила генеральная прокуратура Перу в соцсети Х.

«Прокурор ... добился пяти месяцев превентивного заключения для Мартина Альберто Вискарры Корнехо, обвиняемого в пассивном взяточничестве в рамках проектов Ломас-де-Ило и расширения региональной больницы Мокегуа, когда он занимал пост председателя регионального правительства Мокегуа», — говорится в сообщении.

Его поместили в следственный изолятор на время расследования, защита обвиняемого намерена обжаловать решение.

По версии обвинения, экс-президент мог способствовать компаниям-подрядчикам в получении контрактов на строительство в обмен на незаконные выплаты в размере сотен тысяч долларов. Кроме того, прокуратура утверждает, что Вискарра мог скрывать предвыборную деятельность через поддельные отчеты о командировках.

В последние годы несколько бывших президентов Перу были приговорены к лишению свободы за коррупцию. В октябре 2024 года суд признал виновным бывшего президента Алехандро Толедо в преступном сговоре, отмывании денег и получении взятки, приговорив его к 20,5 года тюрьмы.

Ранее президент Перу удвоила себе зарплату.

