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Бывшего президента Перу приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд Перу приговорил экс-президента Толедо к 20 годам тюрьмы за коррупцию

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Global Look Press

Суд Перу признал виновным бывшего президента Алехандро Толедо (2001-2006) в преступном сговоре, отмывании денег и получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, приговорив его к 20,5 года тюрьмы. Об этом сообщила Судебная система Перу в соцсети Х.

«Верховный суд предусматривает 20 лет и шесть месяцев тюремного заключения для бывшего президента республики Алехандро Толедо Манрике за участие в преступлениях, связанных со сговором и отмыванием денег», — говорится в сообщении.

Судьи пришли к выводу, что Толедо был заинтересован в том, чтобы контракт на строительство межокеанского шоссе, соединяющего Бразилию и Перу, был передан бразильской компании. За помощь в этом он получил взятку в размере $35 млн.

В феврале 2017 года перуанский суд выдал ордер на арест Толедо. Его арестовали лишь в апреле 2023 года в американском штате Калифорния, где он жил в последние годы. После этого его экстрадировали на родину.

В конце 2023 года из тюрьмы вышел бывший президент Перу Альберто Фухимори, который был осужден на 25 лет за нарушения прав человека.

Ранее экс-президента Панамы приговорили к 128 месяцам заключения.

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