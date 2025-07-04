На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Перу удвоила себе зарплату, несмотря на низкий рейтинг

Президент Перу с двухпроцентным рейтингом доверия удвоила себе зарплату
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Перу Дина Болуарте приняла решение вдвое увеличить свою зарплату – до $10 тысяч в месяц. При этом, как сообщает Reuters, ее рейтинг одобрения колеблется между 2 и 4%.

Новая заработная плата президента в 30 раз превышает минимальный размер оплаты труда в стране, где уровень бедности достигает примерно 30%. Оппозиционный политик Хамиа Кито охарактеризовал это решение как «издевательство» над народом, который испытывает серьезные трудности, и заявил о намерении внести в Конгресс предложение об отмене повышения зарплаты президенту.

Министр экономики объявил о новом окладе президента 2 июля, аргументируя это тем, что зарплата главы государства в Перу одна из самых низких в регионе, уступающая лишь Боливии. Исследование Rio Times за 2024 год показало, что доходы президентов Латинской Америки варьируются от $3 до $22 тысяч, при этом средний показатель составляет около $9,6 тысяч.

С 2018 года Перу пережила смену шести президентов, трое из которых сейчас отбывают наказание в тюрьме.

До этого Путин удивился размерам зарплаты в Москве в 160 тысяч.

Ранее была названа зарплата, необходимая для нормальной жизни

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами