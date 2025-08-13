В Белом доме назвали ложью данные Times о планах контроля РФ по Украине

В Белом доме опровергли информацию The Times о плане контроля России над взятыми под контроль ею территориями Украины по образцу контроля Израиля над Западным Берегом реки Иордан. Об этом на своей странице в соцсети X написала зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — заявила она.

До этого газета The Times со ссылкой на источник в американском совбезе писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает идею сохранения контроля России над украинскими территориями по итогам переговоров.

По данным издания, эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. Сообщается, что выполнение этого условия позволит Киеву избежать проведения всеукраинского референдума по изменению границ в соответствии с конституций Украины.

Президенты России и США договорились встретиться на Аляске 15 августа, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.

Ранее «коалиция желающих» выступила с требованиями по Украине перед встречей Путина и Трампа.