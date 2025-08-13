«Коалиция желающих» выступила с требованиями по Украине перед встречей Путина и Трампа

«Коалиция желающих» перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа выступила с требованиями в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран коалиции, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. «Коалиция желающих» готова играть активную роль, в том числе в рамках планов по развертыванию своего контингента после прекращения огня», — сказано в документе.

В нем также отмечается, что на ВСУ или на сотрудничество Украины с третьими странами не должны налагаться «никакие ограничения». Также в заявлении отмечается, что Российская Федерация «не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО».

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Украинский президент Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом.

По итогам мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине. По ее словам, стороны намерены продолжать взаимодействие.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее Украина выдвинула требования России перед саммитом на Аляске.