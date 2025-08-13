На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалиция желающих» выступила с требованиями по Украине перед встречей Путина и Трампа

«Коалиция желающих» назвала требования в рамках сделки по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

«Коалиция желающих» перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа выступила с требованиями в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран коалиции, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. «Коалиция желающих» готова играть активную роль, в том числе в рамках планов по развертыванию своего контингента после прекращения огня», — сказано в документе.

В нем также отмечается, что на ВСУ или на сотрудничество Украины с третьими странами не должны налагаться «никакие ограничения». Также в заявлении отмечается, что Российская Федерация «не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО».

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Украинский президент Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом.

По итогам мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине. По ее словам, стороны намерены продолжать взаимодействие.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее Украина выдвинула требования России перед саммитом на Аляске.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами