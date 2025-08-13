Видеоконференция с Трампом и Зеленским пройдет в обстановке повышенной секретности

Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за опасений утечек информации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Для видеоконференции <...> установлен самый высокий уровень безопасности. Существуют опасения, что российские шпионы могут тайно подслушать их! Этого необходимо предотвратить», — говорится в статье.

В публикации говорится, что четвертый этаж Рейхсканцелярии является секретным и защищенным от прослушивающих устройств. По данным журналистов, все главы правительств будут присоединены по видеосвязи к переговорному помещению.

Авторы статьи отметили, что в момент переговоров в помещении будут находиться федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский. При этом все желающие попасть в «ситуационный центр» должны будут сдать телефоны на входе.

13 августа Мерц организует дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

Кабинет министров ФРГ подтвердил, что участвовать в видеоконференции будет президент Украины, лично прибывший в Берлин.

