На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видеоконференция с Трампом и Зеленским пройдет в обстановке повышенной секретности

Bild: видеовстречу Трампа и Зеленского засекретили из-за опасений утечек
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за опасений утечек информации. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Для видеоконференции <...> установлен самый высокий уровень безопасности. Существуют опасения, что российские шпионы могут тайно подслушать их! Этого необходимо предотвратить», — говорится в статье.

В публикации говорится, что четвертый этаж Рейхсканцелярии является секретным и защищенным от прослушивающих устройств. По данным журналистов, все главы правительств будут присоединены по видеосвязи к переговорному помещению.

Авторы статьи отметили, что в момент переговоров в помещении будут находиться федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский. При этом все желающие попасть в «ситуационный центр» должны будут сдать телефоны на входе.

13 августа Мерц организует дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

Кабинет министров ФРГ подтвердил, что участвовать в видеоконференции будет президент Украины, лично прибывший в Берлин.

Ранее в России объяснили, зачем ФРГ устраивает переговоры с Трампом перед саммитом на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами