Назначен генеральный консул России в Дубае

МИД РФ: Максим Владимиров назначен генеральным консулом России в Дубае
Официальный Telegram-канал МИД России

Генеральным консулом России в Дубае назначен Максим Владимиров. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимиров Максим Викторович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Дубае», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что в 2003 году Максим Владимиров окончил Уральскую государственную юридическую академию, а в 2006 — Дипломатическую академию МИД России. Консул владеет испанским и английским языками и имеет дипломатический ранг советника первого класса.

До этого Владимиров работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2022 по 2025 годы был советником-посланником посольства России на Кипре. Ранее занимал должность начальника отдела и замдиректора Департамента кадров МИД РФ.

До этого президент России Владимир Путин оценил отношения РФ и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По словам главы государства, страны на высоком политическом уровне поддерживают контакты, развивают экономические связи, причем не только в сфере торговли, но и в сфере инвестиций.

Ранее РФ и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области беспилотных технологий.

