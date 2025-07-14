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В России пройдет серия гастрономических гастролей ресторанов из Дубая

Москвичи смогут попробовать блюда 10 известных рестораторов из ОАЭ
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Источник: пресс-служба гида GreatList.ru

В рамках самых крупных за последние пять лет гастрономических гастролей Alfa Only GreatList Sessions в Москву приедут 10 ресторанов из Дубая. Каждая команда проведет в столице России неделю, за это время рестораторы посетят ключевые рестораны города, познакомятся с его культурой и покажут свое искусство совместно с московскими шефами, сообщили организаторы мероприятия.

Они добавили, что все заведения из ОАЭ отмечены гидом GreatList, а также Michelin и Gaul&Millau. Кроме того, они входят в рейтинг The World's 50 Best MENA.

На гастрогастроли в Москву приедут шефы: Kuyung Soo Moon (Hanu) вместе с Мидо Мустафа (Biwon), Ionel Catau, Salam Daqqaq, Kelvin Cheung, Patricia Roig, Takashi Namekata, Hisao Ueda, Luca Rossi, Solemann Haddad и Dani Garcia. В программе — современная арабская кухня с просветительским уклоном, корейская, испанская, японская и левантийская кухни, а также свободная гастрономия с миксом азиатских, ближневосточных и североамериканских вкусов.

«Этот проект как про гастрономию, так и про долгосрочную стратегию. Международный гид GreatList итгает роль моста между Россией и странами Ближнего Востока, а уже совсем скоро и Азии. Это значимый шаг для объединения лучших в индустрии России и ОАЭ», — отметил основатель гида GreatList Александр Сысоев.

Культурную программу для рестораторов из Дубая организаторы гастрогастролей проведут совместно с проектом московского комитета по туризму Discover.Moscow. Точные даты и места проведения, а также меню будут доступны на сайте проекта.

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