Стало известно количество кандидатов на пост главы ФРС в США

CNBC: администрация США рассматривает 11 кандидатов на пост следующего главы ФРС
Alex Brandon/AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 11 кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает CNBC

В публикации говорится, что срок действующего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Авторы статьи утверждают, что в перечень предполагаемых кандидатов входят главный рыночный стратег Jefferies Дэвид Зервос, экс-член совета управляющих Федрезерва Ларри Линдси и главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Рик Ридер.

Помимо этого, в список входят два заместителя председателя ФРС — Мишель Боуман и Филип Джефферсон, а также член совета управляющих ЦБ Крис Уоллер, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан и бывший глава ФРБ Сент-Луис Джеймс Буллард и экономист Марк Саммерлин.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Американский лидер добавил, что рассматривает возможность подать в суд против главы ФРС из-за «непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий» учреждения.

Ранее Трамп потребовал увольнения главы Intel.

