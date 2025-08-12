На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что может подать в суд на главу ФРС

Трамп: рассматривается возможность подачи иска против главы ФРС Пауэлла
close
Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что рассматривает возможность подать в суд против главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

«Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС», — заявил американский лидер.

Он отметил, что на работы стоимостью $50 млн Пауэлл умудрился потратить $1 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

4 августа президент США заявил, что выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы в ближайшие дни. По данным Bloomberg, им может стать член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Ранее Трамп потребовал увольнения главы Intel.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами