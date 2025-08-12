Трамп заявил, что может подать в суд на главу ФРС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что рассматривает возможность подать в суд против главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

«Я рассматриваю возможность допущения к производству крупного судебного иска против Пауэлла из-за ужасной и крайне непрофессиональной работы, которую он проделал, управляя строительством зданий ФРС», — заявил американский лидер.

Он отметил, что на работы стоимостью $50 млн Пауэлл умудрился потратить $1 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

4 августа президент США заявил, что выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы в ближайшие дни. По данным Bloomberg, им может стать член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Ранее Трамп потребовал увольнения главы Intel.