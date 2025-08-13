На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии сообщили, что ЕС может смягчить санкции против России

Sky News: ЕС может смягчить санкции против РФ в случае прекращения огня на Украине
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз оценивает возможность последовательного ослабления санкций в отношении России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Sky News

Источник отменяет, что в ЕС надеются на немедленное достижение договоренности о 15-дневном перемирии на Украине, которая будет продлена до «устойчивой паузы в боевых действиях». В случае нарушений действия возможных договоренностей санкции вновь ужесточат.

Отмечается также, что в период прекращения огня санкции продолжат действовать.

До этого сообщалось, что европейские страны раздумывают над оплатой вооружений, предназначенных для Киева, на $10 млрд за счет замороженных активов РФ. Издание Telegraph уточняет, что прибыль, полученная от продажи почти €200 млрд активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть направлена Украине.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев добавил, что Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.

