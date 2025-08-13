На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предупредили Зеленского о риске быть загнанным в угол

Axios: встреча Путина и Трампа может загнать Зеленского в дипломатический угол
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться «загнанным в дипломатический угол» из-за встречи российского и американского лидеров на Аляске, а также на фоне прорыва РФ под Красноармейском (украинское название — Покровск) и растущего недовольства внутри страны. Об этом сообщил американский новостной портал Axios.

«Внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его (Зеленского. — «Газета.Ru») в дипломатический угол», — пишет Axios.

В статье говорится, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным, чтобы оценить его готовность к миру на Украине. В связи с этим Зеленский и лидеры европейских стран обеспокоены тем, что глава Белого дома согласится с жесткими требованиями президента России.

Как отмечает портал, Зеленский и его команда пытаются оказать влияние на Трампа в преддверии его встречи с Путиным и пытаются в его глазах преуменьшить недавние успехи России на поле боя. Таким образом Украина хочет застраховаться от неблагоприятного исхода саммита РФ и США на Аляске.

До этого американская газета The Hill сообщила, что резкая критика Трампа в адрес Зеленского в преддверии переговоров с Путиным «шокировала» Европу. По данным издания, теперь Брюссель пытается не допустить развития наихудшего сценария: «союза США с Россией».

Ранее сообщалось, что Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его слов о территориях.

