В России рассказали, ждать ли масштабных митингов на Аляске из-за встречи Трампа и Путина

Политолог Дудаков: на митинг против Трампа и Путина может выйти пара тысяч человек
true
true
true
close
Pablo Martinez Monsivais/AP

На митинг против президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вряд ли соберется больше пары тысячи протестующих, заявил «Газете.Ru» американист, политолог Малек Дудаков.

По его словам, митинги несогласных проходят в условиях любых крупных международных саммитов или важных встреч, это «вполне нормальное явление».

«Нужно понимать, что сам штат Аляска не очень большой по численности населения, там проживает около 700 тыс. человек, а в том же Анкоридже, где пройдет встреча, население составляет примерно 200 тыс. человек. То есть много людей на митинг априори собрать не получится. Даже если кто-то приедет из соседних штатов, максимум соберется пара тысяч человек», — сказал политолог.

По его мнению, малонаселенность Аляски — одна из причин, почему встреча пройдет именно там.

«В небольших по численности населения штатах гораздо проще обеспечивать безопасность, чем в каком-нибудь более густонаселенном штате, типа той же Калифорнии», — пояснил Дудаков.

Американская партия за Социализм и Освобождение (PSL) призвала жителей Аляски присоединиться к митингу против Путина и Трампа в день их встречи. Шествие запланировано на 17:30 по местному времени 15 августа.

Ранее в России заявили об усилении террористической активности Киева на фоне переговоров США и РФ.

