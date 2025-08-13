Аналитик Риттер: Россия с честью и достоинством побеждает в СВО

Россия с честью и достоинством побеждает в ходе военной операции на Украине. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Я никогда не видел нации, которая была бы так серьезно предана делу защиты своего национального суверенитета, как Россия, защищающая то, что происходит на Украине - с честью, с достоинством, с уважением к истории», — подчеркнул аналитик.

Риттер добавил, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной.

Говоря о территориальных уступках, Риттер заметил, что «победителю достается добыча».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия выиграла войну на Украине.

Орбан считает, что единственный вопрос, который остается нерешенным, заключается в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает поражение Украины. Кроме того, премьер заявил, что неизвестно, что «будет результатом всего этого».

Ранее Украине предрекли непростой выбор после встречи Путина и Трампа.