Орбан назвал победителя в военном конфликте России и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия выиграла войну на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну», — сказал венгерский политик.

Орбан считает, что единственный вопрос, который остается нерешенным, заключается в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает поражение Украины. Кроме того, премьер заявил, что неизвестно, что «будет результатом всего этого».

По мнению Орбана, Европа упустила возможность провести переговоры с президентом России Владимиром Путины при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Он считает, что европейские страны теперь рискуют оказаться в ситуации, когда будущее будет решено без их участия.

«Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню», — отметил Орбан.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС пытается помешать встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа. При этом он добавил, что Венгрия заинтересована в успехе саммита и сделает все возможное, чтобы помешать усилиям Брюсселя сделать эту встречу «невозможной и трудной».

Ранее Украине предрекли непростой выбор после встречи Путина и Трампа.