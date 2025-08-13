В Индии узнали о скором визите Моди в США

Глава индийского правительства Нарендра Моди готовится к визиту в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН, заседание которой пройдет в сентябре, а также планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Indian Express со ссылкой на источники.

«Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с <...> Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам», — говорится в статье.

Журналисты утверждают, что визит Моди пройдет в последнюю неделю первого месяца осени, а подготовка к нему уже идет.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25%.

В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее глава минобороны Индии заявил, что никто не помешает стране стать сверхдержавой.