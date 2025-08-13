На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии узнали о скором визите Моди в США

Indian Express: премьер Моди может посетить США в сентябре
true
true
true
close
Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Глава индийского правительства Нарендра Моди готовится к визиту в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН, заседание которой пройдет в сентябре, а также планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Indian Express со ссылкой на источники.

«Официальной причиной визита является участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но ключевой целью станет встреча с <...> Трампом, урегулирование торговых вопросов и достижение общей позиции по пошлинам», — говорится в статье.

Журналисты утверждают, что визит Моди пройдет в последнюю неделю первого месяца осени, а подготовка к нему уже идет.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25%.

В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее глава минобороны Индии заявил, что никто не помешает стране стать сверхдержавой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами