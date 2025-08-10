На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии считают, что никто не помешает стране стать сверхдержавой

Глава минобороны Индии Сингх: никто не помешает Индии стать сверхдержавой
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Индия развивается с такой скоростью, что ни одно государство не сможет остановить ее на пути к статусу сверхдержавы, заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх. Его слова передает телеканал NDTV.

Глава оборонного ведомства выступил с резкой критикой тарифов, введенных США в отношении Индии.

«Некоторые люди не в состоянии принять прогресс Индии. Они воспринимают это не очень хорошо», — отметил Сингх.

Он указал на попытки увеличить стоимость продукции, чтобы заставить другие страны отказаться от индийских товаров.

«Но я могу вас заверить, что с теми темпами, с которыми Индия развивается, ни одна мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», — заявил министр.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее стало известно о том, что Индия приостановит закупку вооружений у США.

