В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о переговорах Путина и Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский нервничает в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Так в беседе с News.ru сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова Зеленского о том, что саммит будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона.

«А чего Зеленский так нервничает? Встречаются лидеры двух великих государств, им есть о чем поговорить. Если он думает, что мы только спим и видим, как поговорить об Украине, то он заблуждается. У нас есть много других вопросов, Украина в том числе», — заявил Джабаров.

Сенатор также заметил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на сегодняшний день невозможна. Никто не захочет разговаривать «с нелегитимным президентом», считает парламентарий. Джабаров напомнил, что Зеленский настаивает на участии в переговорах, но для этого не созрели условия.

«Поэтому господин Зеленский пусть не переживает, не заставит ничего подписать. А когда придет время, я думаю, что найдутся люди, которые будут подписывать другие документы,» — сказал он.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут принять какие-либо решения об Украине во время предстоящего саммита на Аляске.

Ранее глава МИД Украины высказался о территориальных уступках России.