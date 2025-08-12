На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о переговорах Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: Зеленский нервничает перед предстоящими переговорами РФ и США
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский нервничает в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Так в беседе с News.ru сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова Зеленского о том, что саммит будет иметь значение лишь для отношений Москвы и Вашингтона.

«А чего Зеленский так нервничает? Встречаются лидеры двух великих государств, им есть о чем поговорить. Если он думает, что мы только спим и видим, как поговорить об Украине, то он заблуждается. У нас есть много других вопросов, Украина в том числе», — заявил Джабаров.

Сенатор также заметил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на сегодняшний день невозможна. Никто не захочет разговаривать «с нелегитимным президентом», считает парламентарий. Джабаров напомнил, что Зеленский настаивает на участии в переговорах, но для этого не созрели условия.

«Поэтому господин Зеленский пусть не переживает, не заставит ничего подписать. А когда придет время, я думаю, что найдутся люди, которые будут подписывать другие документы,» — сказал он.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут принять какие-либо решения об Украине во время предстоящего саммита на Аляске.

Ранее глава МИД Украины высказался о территориальных уступках России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами