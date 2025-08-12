На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отказал Путину и Трампу в принятии решений по Украине на Аляске

Зеленский: Трамп и Путин не могут принять какие-либо решения по Украине на Аляске
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут принять какие-либо решения об Украине во время предстоящего саммита на Аляске. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, переговоры важны, но принимать решения по Украине невозможно, так как никто не будет брать их во внимание.

«Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут», — заявил Зеленский.

Он понадеялся, что Трамп понимает и поддерживает этот принцип. Украинский лидер также выразил уверенность, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с Путиным и президентом США.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее глава МИД Украины высказался о территориальных уступках России.

