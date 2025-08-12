Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «Мюнхеном-2» требования по территориальным уступкам России для прекращения огня. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Политика «Мюнхен-2», продолжение ялтинского мирового порядка, который был построен на разделе сфер влияния. Соответственно, мир должен противостоять этому», — сказал Сибига.

Он напомнил о позиции президента Владимира Зеленского, сославшегося на невозможность передачи территорий, которая зафиксирована в конституции республики. Глава МИД вновь заявил, что Киев стремится к «справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права».

Мюнхенские соглашения — это международный договор 1938 года между Германией, Великобританией, Францией и Италией, по которому разрешалось присоединение части Чехословакии (Судетской области) к Германии.

9 августа украинский лидер в видеообращении заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером.

Ранее Зеленскому дали совет перед переговорами Путина и Трампа.