Президент Казахстана продемонстрировал свои навыки тхэквондо

Токаев разбил доску после того, как ему вручили черный пояс по тхэквондо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил доску после церемонии вручения ему черного пояса девятого дана президентом Всемирной федерации тхэквондо Чунгвоном Чоу. Видеокадрами поделилась пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — говорится в сообщении.

На доске, которую разбил глава Казахстана, был поставлен его автограф. Напомним, в тхэквондо черный пояс девятого дана является показателем высшего уровня его носителя.

В официальной биографии Токаева нет информации о его увлечении боевыми искусствами. Известно, что он является любителем поиграть в настольный теннис.

Черный пояс девятого дана также был у президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, в марте 2022 года всемирная федерация тхэквондо (WT) наложила запрет на проведение соревнований на территории России и Белоруссии и отозвала у российского лидера почетный пояс.

