На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Казахстана продемонстрировал свои навыки тхэквондо

Токаев разбил доску после того, как ему вручили черный пояс по тхэквондо
true
true
true

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил доску после церемонии вручения ему черного пояса девятого дана президентом Всемирной федерации тхэквондо Чунгвоном Чоу. Видеокадрами поделилась пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — говорится в сообщении.

На доске, которую разбил глава Казахстана, был поставлен его автограф. Напомним, в тхэквондо черный пояс девятого дана является показателем высшего уровня его носителя.

В официальной биографии Токаева нет информации о его увлечении боевыми искусствами. Известно, что он является любителем поиграть в настольный теннис.

Черный пояс девятого дана также был у президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, в марте 2022 года всемирная федерация тхэквондо (WT) наложила запрет на проведение соревнований на территории России и Белоруссии и отозвала у российского лидера почетный пояс.

Ранее в сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами