В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о тренировках президента России Владимира Путина. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Для человека, который не занимается профессионально, Путин двигается очень хорошо», — заявил Гамба.

Также он заявил, что дзюдо — это, в первую, очередь, уважение к сопернику.

«Когда Путин тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, который получает удовольствие от спорта», — добавил Гамба.

В 2016 году Путин подписал указ о выдаче гражданства дзюдоисту Эцио Гамбе. Родившийся в Италии спортсмен является Олимпийским чемпионом 1980 года в Москве.

Президент России более 50 лет занимается борьбой. Он является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также имеет черный пояс по карате.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе в конце апреля 2023 года.

Ранее Вячеслав Фетисов сравнил Путина и Александра Лукашенко в хоккейном плане.