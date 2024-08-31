Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

Гамба о тренировках по дзюдо: Путин двигается очень хорошо

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о тренировках президента России Владимира Путина. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Для человека, который не занимается профессионально, Путин двигается очень хорошо», — заявил Гамба.

Также он заявил, что дзюдо — это, в первую, очередь, уважение к сопернику.

«Когда Путин тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, который получает удовольствие от спорта», — добавил Гамба.

В 2016 году Путин подписал указ о выдаче гражданства дзюдоисту Эцио Гамбе. Родившийся в Италии спортсмен является Олимпийским чемпионом 1980 года в Москве.

Президент России более 50 лет занимается борьбой. Он является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также имеет черный пояс по карате.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе в конце апреля 2023 года.

Ранее Вячеслав Фетисов сравнил Путина и Александра Лукашенко в хоккейном плане.

Все новости на тему:
Хроника
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами