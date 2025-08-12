На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Чехии рассказал об «уникальной возможности» для Путина на переговорах с Трампом

МИД Чехии: на встрече с Трампом у Путина будет уникальная возможность к перемирию
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что во время встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом у российского лидера Владимира Путина будет «уникальная возможность» заключить перемирие. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, на мероприятии двух лидеров, президент России «точно будет иметь возможность принять перемирие». Он утверждает, что это «уникальная возможность».

Липавский также заявил, что поддержка Украины и санкции против Москвы якобы привели к тому, что Россия «демонстрирует готовность к переговорам».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
