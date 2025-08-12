В Госдуме предупредили о попытках сорвать встречу на Аляске в ближайшее время

Руководства Украины и стран Евросоюза, вероятно, в ближайшее время попытаются предпринять усилия по срыву встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На самом деле Макрон и Зеленский абсолютно не оторваны от реальности. У них давно сверстана программа работы, и они четко следуют ей. Если встреча на Аляске не запланирована, значит, она не входит в их планы. Они сейчас делают все возможное, чтобы ее сорвать», — заявил Чепа.

По его словам, Киев и Париж пытаются разрушить любые договоренности и действия, направленные на урегулирование «созданной ими проблемы». В то же время депутат счел, что Трамп учтет интересы Европы на переговорах, поскольку она является партнером США.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске.