Арестович назвал наиболее вероятный сценарий решения конфликта на Украине

Результатом переговоров по Украине, скорее всего, станет заморозка конфликта по линии фронта и выборы в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Дело идет к остановке войны и к быстрым выборам. Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения, но могут быть и другие варианты, в том числе с уступками со стороны, которые многих могут удивить», — отметил он.

Президенту США Дональду Трампу нужен мир на Украине, чтобы иметь, что продемонстрировать как успех своим оппонентам и сторонникам.

До этого Арестович говорил, что украинского лидера Владимира Зеленского «снимут» с должности после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Арестовича, если Зеленский будет противиться договоренностям Трампа и Путина, то его могут на Западе прямо назвать коррупционером и предъявить доказательства, которых достаточно.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.