Арестович назвал условие «политической смерти» Зеленского

Украинского лидера Владимира Зеленского «снимут» с должности после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Для Трампа и для Путина Зеленский — все. Кто и как его будет снимать — абсолютно неважно… Остановка же войны вследствие договоренностей будет означать политическую смерть для Зеленского и тех, кто на ней поднимался и держится», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, если Зеленский будет противиться договоренностям Трампа и Путина, то его могут на Западе прямо назвать коррупционером и предъявить доказательства, которых достаточно.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.