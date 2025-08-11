Трамп отложил введение новых пошлин на импорт из Китая на 90 дней

CNBC: Трамп указом отложил на 90 дней введение пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней откладывает введение новых пошлин на импорт из Китая. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник из Белого дома.

«Трамп подписал указ, который не позволит вновь ввести высокие пошлины США на китайские товары в течение следующих 90 дней», — говорится в сообщении.

По данным канала, соответствующий документ был подписан американским лидером всего за несколько часов до полуночи, когда должен был истечь срок действия тарифов.

Источник добавил, что задержка является ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, которые состоялись в Швеции в конце июля.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер пока не принял окончательного решения относительно введения дополнительных пошлин против Китая за покупку российской нефти.

Он добавил, что вопрос с Китаем более сложный, поскольку отношения КНР и США влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией. Вэнс отметил, что по этой причине Трамп изучает все возможные варианты.

Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.