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МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ

Го Цзякунь: Китай следует своим интересам в политике энергетической безопасности
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Global Look Press

Китай в политике энергетической безопасности будет следовать своим интересам. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее партнеров, пишет РИА Новости.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — сказал Го Цзякунь на брифинге.

Он напомнил Трампу, что в тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление со стороны США не решат проблем.

Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным данным, в 2023 году РФ поставила КНР 107 млн тонн нефти. По итогам 2024-го, Пекин закупил у Москвы 108,47 млн тонн нефти на сумму более $62 млрд.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сначала американский лидер установил для России срок в 50 дней для прекращения боевых действий, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.

Ранее Индия резко ответила на требования Запада не покупать российскую нефть.

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