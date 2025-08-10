Вэнс высказался о наказании для Китая за импорт российской нефти

Вэнс: Трамп еще не принял решение по пошлинам против Китая за импорт нефти РФ

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно введения дополнительных пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент сказал, что думает над этим, но пока еще не принял какого-либо окончательного решения», — сказал Вэнс.

Он добавил, что вопрос с Китаем более сложный, поскольку отношения КНР и США влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией. Вэнс отметил, что по этой причине Трамп изучает все возможные варианты.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, в том числе Китая и Индии, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установили для РФ срок в 50 дней для прекращения огня, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25% из-за покупки ею российской нефти.

Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.