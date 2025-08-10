Вэнс высказался о наказании для Китая за импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно введения дополнительных пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Президент сказал, что думает над этим, но пока еще не принял какого-либо окончательного решения», — сказал Вэнс.
Он добавил, что вопрос с Китаем более сложный, поскольку отношения КНР и США влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией. Вэнс отметил, что по этой причине Трамп изучает все возможные варианты.
14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, в том числе Китая и Индии, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установили для РФ срок в 50 дней для прекращения огня, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.
6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25% из-за покупки ею российской нефти.
Ранее МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против партнеров РФ.