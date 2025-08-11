В США заявили, что Европа хочет обеспечить Зеленскому место на саммите на Аляске

Лидеры европейских стран хотят любой ценой обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске. Об этом сообщает американская газета Politico.

Источники издания также утверждают, что в Совете ЕС по иностранным делам уже разрабатывают стратегию «удаленного» влияния на итоги встречи лидеров США и России 15 августа. Отмечается, что европейские чиновники не хотят делать на эту тему громких заявлений.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в США назвали встречу с Путиным испытанием веры Трампа в личную дипломатию.