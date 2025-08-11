На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о наступлении момента для достижения мира на Украине

Зеленский: момент, когда есть реальный шанс достичь мира на Украине, настал
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Сейчас настал момент, когда есть «реальный шанс» достичь мира на территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

«Мир должен быть честным и стойким, а безопасность — гарантированной», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Киев видит опасность в любых решениях, которые были приняты без участия Украины и стран Европы.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в России назвали «косвенный признак» готовности Запада признать новые территории РФ.

