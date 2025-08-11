В России назвали «косвенный признак» готовности Запада признать новые территории РФ

Последние заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия должна контролировать новые территории только де-факто, а не де-юре, — это первый признак изменения позиции Запада относительно новых российских территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Косвенный признак того, что все-таки ситуация сдвинулась по сравнению с тем, что было на переговорном треке в начале года, — это последние заявления Марка Рютте. Это новый взгляд, потому что ранее позиция ЕС и НАТО заключалась в том, что Россия должна вообще уйти с территорий, которые заняла», — пояснил политолог.

По его мнению, президент США Дональд Трамп вряд ли сможет сразу же после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому какую-то «команду», которую тот выполнит. Президент Украины неоднократно показывал, что может себе позволить проигнорировать указания Вашингтона, напомнил Лукьянов.

«Однако очевидно, что встреча на таком высоком уровне должна быть организована не на пустом месте, а исходя из каких-то определенных контуров договоренностей. По высказываниям официальных американских лиц создается впечатление, что все-таки настрой у США на то, чтобы найти какую-то приемлемую для России схему, а уже потом пытаться ее каким-то образом протаскивать через Украину и Европу», — заключил Лукьянов.

Рютте в интервью ABC заявлял, что встреча президентов России и США 15 августа на Аляске может запустить процесс решения территориального вопроса в конфликте на Украине. По его словам, российский контроль над территориями в будущей сделке может быть признан «де-факто», но не «де-юре».

Ранее Захарова заявила, что генсек НАТО своей риторикой поддерживает фашизацию Европы.