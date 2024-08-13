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В России появилась Морская коллегия

Путин подписал указ о создании в России Морской коллегии

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Морской коллегии и назначил главой ведомства своего помощника, Николая Патрушева. Об этом сообщается в указе президента «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики», опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ Путина определяет создание в коллегии советов по стратегическому развитию Военно-морского флота России, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Помимо того, Морской коллегии также переданы полномочия и функции межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике — эта комиссия одновременно упразднена.

В составе Морской коллегии будут действовать 52 сотрудника.

До этого Владимир Путин подписал указ о том, что управление по вопросам национальной морской политики при президенте России займется вопросами укрепления обороны и рядом других задач.

Ранее Патрушев оценил военно-морское присутствие Запада в Мировом океане.

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