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Трамп собирается убрать бездомных с американских улиц

Трамп планирует подписать указ об очистке улиц городов США от бездомных
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Эта инициатива уберет преступников с улиц и перенаправит ресурсы на антинаркотические программы. Американцы почувствуют себя безопаснее, а люди с зависимостями или психическими расстройствами получат помощь», — заявила Левитт.

План предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности. Приоритетную поддержку получат регионы, борющиеся с незаконными палаточными городками и наркоторговлей в общественных местах.

В апреле мэр американского города Ланкастер Рэкс Пэррис предложил решить проблему с бездомными, раздавая им наркотик фентанил, пишет газета New York Post. По словам чиновника, около половины бездомных составляют бывшие заключенные, и помочь им уже невозможно. Его заявления прозвучали на фоне фентаниловой эпидемии в Калифорнии.

Ранее американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны.

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