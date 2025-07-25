Трамп собирается убрать бездомных с американских улиц

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Эта инициатива уберет преступников с улиц и перенаправит ресурсы на антинаркотические программы. Американцы почувствуют себя безопаснее, а люди с зависимостями или психическими расстройствами получат помощь», — заявила Левитт.

План предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности. Приоритетную поддержку получат регионы, борющиеся с незаконными палаточными городками и наркоторговлей в общественных местах.

В апреле мэр американского города Ланкастер Рэкс Пэррис предложил решить проблему с бездомными, раздавая им наркотик фентанил, пишет газета New York Post. По словам чиновника, около половины бездомных составляют бывшие заключенные, и помочь им уже невозможно. Его заявления прозвучали на фоне фентаниловой эпидемии в Калифорнии.

Ранее американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны.