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Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными

CBS: Трамп хочет ввести принудительное лечение для бездомных
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый способ борьбы с бездомными. Вместо того, чтобы обеспечить нуждающихся социальным жильем, глава Белого дома хочет отправить их на принудительное лечение психики и наркозависимости, сообщает телеканал CBS.

«Президент Трамп обещает новый подход к избавлению улиц от бездомных, принудительно переселяя тех, кто живет на улице, в большие лагеря, а также требуя лечения психики и наркозависимости», — говорится на сайте телеканала.

До этого времени официальная политика США в отношении бездомных была направлена на обеспечение их соцжильем. По данным CBS, американские чиновники формально не объявили о смене политики, однако открыты для новых способов борьбы с бездомностью в стране.

В конце 2024 года сообщалось, что число бездомных в США достигло рекордного показателя за почти 20 лет. Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на доклад администрации американского лидера, в январе прошлого года их количество увеличилось до 772 тыс. человек. В январе 2023 года бездомных в США насчитывалось более 650 тыс. человек.

Основными причинами роста числа людей без определенного места жительства стали высокая стоимость аренды жилья в Соединенных Штатах, а также недостаток доступных квартир и увеличение числа мигрантов, прибывающих в страну.

Ранее в Калифорнии бездомный мужчина поселился в подвале жилого дома.

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