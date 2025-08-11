Евросоюз уже потерял от антироссийских санкций в сфере энергетики более €1 трлн и совершает «самоубийство», продолжая закупать энергоносители в четыре раза дороже, чем российские. Об этом ТАСС заявил президент Греко-российского клуба «Диалогос» Федор Игнатиадис.

«Европа уже проигрывает, суммарный ущерб от антироссийских санкций Евросоюза по энергоносителям превысил €1 трлн, это данные самого ЕС», — сообщил Игнатиадис.

Он считает, что при таких тратах европейская промышленность «просто умрет»: начнут падать закупки энергоносителей, будет снижаться производство энергии и спрос на нее в Евросоюзе.

До этого аналитик центра Euro Creative Ульрих Бунат сообщил, что антироссийские санкции, которые американский президент Дональд Трамп грозится ввести в случае отказа РФ от сделки с Украиной, могут нанести серьезный ущерб самим США и ЕС. По его мнению, введение вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров станет причиной катастрофы в мировой торговле. При этом 18-й пакет санкций ЕС, утвержденный 18 июля, ускорит приближение кризиса в региональном содружестве вместо того, чтобы усилить давление на российское руководство.

Ранее стало известно, чем грозят России новые нефтяные санкции ЕС.