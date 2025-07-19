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СМИ раскрыли последствия возможных санкций Трампа против РФ

Le Parisien: антироссийские санкции Трампа могут навредить США и ЕС
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Антироссийские санкции, которые американский лидер Дональд Трамп грозит ввести в случае отсутствия сделки между РФ и Украиной, могут нанести серьезный ущерб самим США и Европейскому союзу (ЕС). Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники.

В частности, журналисты пообщались с аналитиком центра Euro Creative Ульрихом Бунатом. Он выразил уверенность, что новые рестрикции нанесут большой вред Вашингтону и Брюсселю.

«Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — отметил эксперт.

Он добавил, что введение вторичных санкций в отношении РФ станет причиной катастрофы в мировой торговле. При этом 18-й пакет санкций ЕС ускорит приближение кризиса в региональном содружестве вместо того, чтобы усилить давление на российское руководство.

18 июля Совет ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Он вступил в силу в ночь на 19 июля.

До этого Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли причину ожесточения Трампа против России.

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