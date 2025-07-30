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Слуцкий уличил Санду в действиях по методике Запада

Глава ЛДПР Слуцкий: Санду оправдывает непопулярность власти вмешательством РФ
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду действует по методичкам Запада, пытаясь оправдать непопулярность власти якобы вмешательством российской стороны в выборы в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения», — заявил он.

По его словам, сама Санду была избрана на пост главы государства «с большими вопросами» и страна осталась расколота до сих пор. Он добавил, что режим Запада действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, а также устраняя политиков, которых поддерживает народ.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других государств.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Молдавии решением открыть в России два избирательных участка сталкивают своих же граждан.

По ее словам, МИД Молдавии предложил организовать в два участка в стране, где проживает многотысячная молдавская диаспора. При этом в Италии планируют увеличить количество избирательных участков с 60 до 73, в Германии — с 26 до 36, а во Франции — с 20 до 26.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» обвинения Санду во вмешательстве РФ в выборы.

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