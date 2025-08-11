Слова генсека Марка Рютте о том, что Запад не должен юридически признавать переход под контроль России новых территорий, способствуют продолжению фашизации Европы. Об этом в своей статье для газеты «Известия» пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Рютте привел в пример «исторический казус»: страны Прибалтики около 50 лет имели посольства в США в то время, как их территории входили в состав СССР. Таким образом Вашингтон де-факто признавал суверенитет Советского Союза над прибалтийскими государствами, но не поддерживал его де-юре, отметил генсек НАТО.

Захарова отметила, что посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Штатах были в прошлом веке организованы сбежавшими из Европы после Второй мировой войны пособниками нацистов, поэтому предложение генсека «поражает своей безнравственностью».

«Риторика Рютте — часть идеологического сопровождения этой фашизации западноевропейской части континента и мобилизации экстремистов реваншистского толка, которые уже проходят боевую обкатку на Украине», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что ЕС уже сейчас одобряет снос памятников советским солдатам, освободившим Европу от «коричневой чумы» и реабилитирует антисоветских коллаборантов, совершавших преступления в том числе против мирных граждан.

Помимо тезиса о признании территорий, Рютте озвучивал мысль, что Киев «нужен за столом переговоров», поскольку повестка дня включает вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, которая «должна быть суверенным государством, самостоятельно определяющим свое геополитическое будущее».

Ранее в США заявили об отличии позиций граждан и властей Украины по уступкам РФ.