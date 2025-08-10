В США заявили об отличии позиций граждан и властей Украины по уступкам РФ

Граждане Украины, в отличие от властей, готовы пойти на уступки РФ ради скорейшего завершения боевых действий. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Эксперт обратил внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский регулярно говорит об отсутствии у Киева намерений отказаться от попыток вернуть утраченные территории. По его мнению, глава государства просто не осознает, насколько сильны российские войска.

«Они (власти РФ — «Газета.Ru») получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности», — отметил Дэвис.

Как он сказал, украинцы уже давно поняли, чем закончится противостояние Киева и Москвы. Сейчас они лишь хотят, чтобы это произошло как можно быстрее.

9 августа Зеленский сообщил, что Конституция Украины исключает возможность каких-либо территориальных уступок. Таким образом он отклонил идею «обмена землями» с РФ, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Свое заявление украинский лидер сделал на фоне предстоящей встречи хозяина Белого дома и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ оценили слова Зеленского о территориальных уступках.