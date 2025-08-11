На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс положительно отреагировал на предложения ЕС по Украине

CNN: Вэнс в Британии был открыт предложениям европейских чиновников по Украине
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Великобритании по урегулирования конфликта на Украине был открыт предложенным идеям. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что Вэнс в ходе той встречи достиг значительного успеха в вопросе разрешения украинского кризиса.

Два европейских чиновника заявили CNN, что Вэнс был открыт их точкам зрения и с большой готовностью их рассматривал.

9 августа в Великобритании состоялась встреча с участием главы внешнеполитического ведомства королевства Дэвида Лэмми, Вэнса, советников по нацбезопасности стран Европейского союза, а также главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова.

10 августа американский вице-президент заявил, что Соединенные Штаты во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине постараются найти такое решение, которое устроит и русских, и украинцев.

Как писала газета The New York Times, в ходе переговоров представители ЕС и Украины настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты предоставили республике гарантии безопасности. Кроме того, как отмечает Axios, они утверждали, что сиюминутное прекращение огня будет первым шагом на пути к урегулированию. При этом Украина, по их мнению, не должна отказываться от территорий, которые перешли под контроль России с февраля 2022 года.

Ранее в Британии раскритиковали отказ Украины отдавать территории России.

Переговоры о мире на Украине
