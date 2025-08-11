На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об успехах вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине

Axios: Вэнс достиг в Британии прогресса по завершению конфликта на Украине
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Великобритании достиг значительного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что многочасовые встречи Вэнса привели к прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

9 августа министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры, на которых присутствовали Вэнс, советники по национальной безопасности стран Европы, а также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как писала газета The New York Times, на этой встрече представители Европейского союза и Украины потребовали от Соединенных Штатов гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к завершению конфликта немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на мирное соглашение.

Ранее в Британии раскритиковали отказ Украины отдавать территории России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами