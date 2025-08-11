Стало известно об успехах вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Великобритании достиг значительного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что многочасовые встречи Вэнса привели к прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

9 августа министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры, на которых присутствовали Вэнс, советники по национальной безопасности стран Европы, а также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как писала газета The New York Times, на этой встрече представители Европейского союза и Украины потребовали от Соединенных Штатов гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к завершению конфликта немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на мирное соглашение.

